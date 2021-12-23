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В Белоруссии гособвинение просит приговорить россиянина Дудникова к 11 годам


23.12.2021 18:20
В Белоруссии гособвинение просит приговорить россиянина Дудникова к 11 годамФото: currenttime.tv

Гособвинение запросило наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы для 21-летнего россиянина Егора Дудникова, задержанного минувшей весной в Белоруссии.

Молодой человек обвиняется в разжигании "социальной вражды" и призывах к действиям, которые "вредят национальной безопасности".

Дело гражданина РФ Егора Дудникова Минский городской суд рассматривает в закрытом режиме, передает ТАСС. Как информирует незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна", гособвинение обратилось к суду с запросом назначить для россиянина наказание в виде одиннадцати лет колонии. Судебный процесс по этому делу начался 20 декабря. Предположительно, приговор огласят 27 декабря.

В Следственном комитете Беларуси ранее сообщили, что Дудников обвиняется по нескольким статьям, включая разжигание группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, которое повлекло за собой тяжкие последствия, и призывах к действиям, способным угрожать нацбезопасности РБ.

По данным открытых источников, Дудников проживает в Белоруссии с 2020 года, переехав туда из-за девушки. Молодой человек в прошлом занимался озвучиванием материалов для оппозиционеров, эти действия он выполнял по просьбе друзей. Россиянина задержали минувшей весной, первоначально обвинив в причастности к грубому нарушению общественного порядка. В переданной из СИЗО записке Дудников сообщал, что белорусские силовики оказывали на него давление.

Ранее стало известно, что задержанная в Минске вместе с Романом Протасевичем россиянка Софья Сапега просит помилования у белорусского президента Александра Лукашенко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 283

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