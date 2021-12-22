ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Удмуртии арестовали отца мальчика, напавшего с ножом на врача
В Удмуртии арестовали отца мальчика, напавшего с ножом на врача
В Москве задержаны подозреваемые в избиении чемпиона Соловьева
В Москве задержаны подозреваемые в избиении чемпиона Соловьева
Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19
Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19
Под Саратовом задержали мать детей, найденных в оврагеПод Саратовом задержали мать детей, найденных в овраге
Скончался основатель «Билайна» Дмитрий ЗиминСкончался основатель «Билайна» Дмитрий Зимин
В Белгородской области добавили срок заключенной, укусившей сотрудника ФСИНВ Белгородской области добавили срок заключенной, укусившей сотрудника ФСИН
Супруга Макрона намерена судиться с распространителями слухов о том, что она трансгендерСупруга Макрона намерена судиться с распространителями слухов о том, что она трансгендер

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19


13:15
Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19Фото: smi2.net

Глава российского государства Владимир Путин призвал с уважением относиться к тем, кто настроен против вакцинации от COVID-19.

Президент РФ высказался на эту тему в рамках большой пресс-конференции, которая сегодня проводится в Манеже, передает ТАСС.

Как заявил российский лидер, в данный момент он не видит необходимости вводить штрафы и наказания для тех, кто отказывается от вакцинации против коронавируса. По словам Владимира Путина, к позиции этих граждан необходимо относиться с уважением.

Путин отметил, что противникам прививок от COVID-19 следует терпеливо объяснять необходимость проведения этой процедуры. На текущий момент уровень коллективного иммунитета в нашей стране достигает лишь 59,4%, и этого недостаточно, констатировал президент РФ. Глава государства подчеркнул, что результатом низкого уровня коллективного иммунитета можно считать высокую смертность от ковида.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин очень остро реагирует на данные, которые ему предоставляют об уровне смертности в стране из-за коронавируса. Количество летальных исходов "больше всего гнетет и президента", и всех в правительственном штабе, заявил официальный представитель Кремля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Шойгу: американские ЧВК готовят провокации в ДонбассеШойгу: американские ЧВК готовят провокации в Донбассе
В Казахстане детсадовцы разыграли сцену расстрела студентаВ Казахстане детсадовцы разыграли сцену расстрела студента
Под Ярославлем перевернулся микроавтобус с детьмиПод Ярославлем перевернулся микроавтобус с детьми
В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19
Евросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на полгодаЕвросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на полгода

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru