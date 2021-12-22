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Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19
13:15
Фото: smi2.net
Глава российского государства Владимир Путин призвал с уважением относиться к тем, кто настроен против вакцинации от COVID-19.
Президент РФ высказался на эту тему в рамках большой пресс-конференции, которая сегодня проводится в Манеже, передает ТАСС.
Как заявил российский лидер, в данный момент он не видит необходимости вводить штрафы и наказания для тех, кто отказывается от вакцинации против коронавируса. По словам Владимира Путина, к позиции этих граждан необходимо относиться с уважением.
Путин отметил, что противникам прививок от COVID-19 следует терпеливо объяснять необходимость проведения этой процедуры. На текущий момент уровень коллективного иммунитета в нашей стране достигает лишь 59,4%, и этого недостаточно, констатировал президент РФ. Глава государства подчеркнул, что результатом низкого уровня коллективного иммунитета можно считать высокую смертность от ковида.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин очень остро реагирует на данные, которые ему предоставляют об уровне смертности в стране из-за коронавируса. Количество летальных исходов "больше всего гнетет и президента", и всех в правительственном штабе, заявил официальный представитель Кремля.
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