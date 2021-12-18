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Песков назвал агитирующих против вакцинации опасными дуракамиПесков назвал агитирующих против вакцинации опасными дураками
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Песков назвал агитирующих против вакцинации опасными дураками


18:05
Песков назвал агитирующих против вакцинации опасными дуракамиФото: vk.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от нового коронавируса "опасными дураками".

Своим мнением по этому поводу пресс-секретарь главы РФ поделился в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год", который вышел в эфире канала "Россия-1".

По словам Дмитрия Пескова, российский президент Владимир Путин очень остро реагирует на данные, которые ему предоставляют об уровне смертности в стране из-за коронавируса. Количество летальных исходов "больше всего гнетет и президента", и всех в правительственном штабе, заявил официальный представитель Кремля.

Пескову задали вопрос, как он мог бы назвать не желающих вакцинироваться и призывающих других отказываться от прививок. Официальный представитель Кремля пояснил, что в данном случае сложно обойтись одним словом. Песков признался, что считает таких людей "опасными дураками".

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ответ на подобный вопрос назвал подобные проявления недоверия к вакцинации "неразумными действиями", а руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что такое поведение характерно для тех, кто "поражен страхом".

Охарактеризовать одним словом противников вакцинации также предложили известным российским медикам, многие из которых оказались весьма резки в высказываниях. В частности, главврач клинической больницы No 67 Андрей Шкода назвал агитацию против прививок "воинствующим невежеством".

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко при этом обратился к  россиянам с призывом "доверять проверенным источникам", тогда как заместитель главврача по анестезиологии и реанимации столичной больницы No 52 Сергей Царенко назвал тех, кто не хочет делать прививки, "идиотами". Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов расценил агитационные порывы противников вакцинации как информационный терроризм.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин отдал правительству поручение доработать законопроект, связанный с сертификатами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании при посещении общественных мест. По словам президента РФ, важно учесть все аспекты, волнующие россиян, когда речь идет о "столь чувствительных" нормах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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