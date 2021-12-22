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Супруга Макрона намерена судиться с распространителями слухов о том, что она трансгендер
22.12.2021 17:04
Фото: corriereobjects.it
Жена президента Франции Брижитт Макрон будет намерена подать в суд из-за появившихся в сети слухов о том, что она якобы появилась на свет мальчиком, но позже сменила пол.
Об этом передает BBC News cо ссылкой на юриста Жана Анноши, который представляет интересы 68-летней матери троих детей.
Впервые историю о том, что Брижитт при рождении якобы была названа Жаном-Мишелем Тронье, в минувшем сентябре рассказала некая Наташа Рей. Как свидетельствует проведенный газетой Liberation фактчекинг, в своем фейсбуке Рей неоднократно выражала ненависть к главе французского государства Эммануэлю Макрону и его супруге.
Как утверждала Рей, она в течение трех лет проводила собственное расследование, получая сведения из различных источников, а также консультировалась с экспертами. В результате она пришла к выводу, что первая леди Франции является трансгендером.
Интервью с Рей, появившееся 10 декабря на YouТube, пользователи просмотрели более 460 тыс. раз. Потом ролик был заблокирован. В минувшем ноябре антимакроновский микроблог Journal de la macronie ("Газета макронии") решил запустить хэштэг #JeanMichelTrogneux. Спустя месяц он упоминался в твиттере свыше 66 тыс. раз.
Тема также начала активно обсуждаться ультраправыми, противниками вакцинации и сторонниками разнообразных теорий заговора, в частности, QAnon. В прошлом они не менее увлеченно комментировали слухи о том, что трансгендером может оказаться супруга бывшего американского президента Мишель Обама.
Ранее супруга президента Франции, которая старше мужа на двадцать четыре года, уже становилась объектом сомнительных "шуток" со стороны представителей бразильского руководства.
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