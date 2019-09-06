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В Бразилии снова оскорбили супругу Макрона
6.9.2019 19:14
Фото: blogspot.com
На этот раз оскорбительную реплику позволил себе глава министерства экономики страны, передает ТАСС.
Позже Паулу Гедес принес официальные извинения за то, что назвал супругу президента Франции некрасивой.
Первая леди Франции снова стала объектом сомнительной "шутки" со стороны представителей бразильского руководства. Высказывания по поводу внешности Брижит Макрон позволил себе Паулу Гедес, возглавляющий министерство экономики. По его словам, Болсонару не лгал, когда говорил о том, что "она действительно некрасива, это чистая правда".
Оскорбительную реплику Гедес допустил, когда выступал перед предпринимателями в Форталезе - столице северо-восточного бразильского штата Сеара. Подавив смех, министр добавил, что некрасивых дам не существует - есть лишь женщины, "на которых смотрят с неверного ракурса".
Вскоре после неосторожного высказывания в адрес супруги французского лидера Эмманюэля Макрона бразильский министр письменно принес официальные извинения, при этом назвав свои слова "шуткой". В прессе было распространено сообщение, где говорилось о том, что у министра Паулу Гедеса "не было ни малейшего намерения нанести личное оскорбление" Брижит Макрон.
Напомним, не так давно супруга французского лидера выразила благодарность бразильцам за оказанную ей поддержку после оскорбительных высказываний президента страны Жаира Болсонару.
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