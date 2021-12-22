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Мадагаскарский генерал 12 часов плыл до берега после авиакатастрофы


22.12.2021 11:33
Мадагаскарский генерал 12 часов плыл до берега после авиакатастрофыФото: racurs.ua

Госсекретарь жандармерии Мадагаскара, дивизионный генерал Серж Желле плыл в течение двенадцати часов до берега после авиакатастрофы, передает France-Presse. По данным агентства, на борту упавшего в воду вертолета находились четыре человека.

Вертолет ВВС Мадагаскара, в котором генерал возвращался на остров после совещания, упал в Индийский океан. После катастрофы 57-летнему генералу пришлось плыть двенадцать часов, чтобы добраться до берега. В результате его заметили и подобрали местные рыбаки.

Как пояснил Желле, он практически не пострадал при крушении, лишь немного переохладился, пока находился в воде. По его словам, ему потребуются сутки на восстановление, после чего он готов вернуться к службе.

Представители Минобороны Мадагаскара сообщили, что генералу удалось в качестве спасательного круга использовать подушку от вертолетного сиденья. По данным ведомства, выжил еще один член экипажа, который смог катапультироваться.

В районе крушения продолжаются поиски двух военнослужащих, пропавших после катастрофы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 211

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