Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мадагаскарский генерал 12 часов плыл до берега после авиакатастрофы

22.12.2021 11:33

Фото: racurs.ua



Госсекретарь жандармерии Мадагаскара, дивизионный генерал Серж Желле плыл в течение двенадцати часов до берега после авиакатастрофы, передает France-Presse. По данным агентства, на борту упавшего в воду вертолета находились четыре человека.



Вертолет ВВС Мадагаскара, в котором генерал возвращался на остров после совещания, упал в Индийский океан. После катастрофы 57-летнему генералу пришлось плыть двенадцать часов, чтобы добраться до берега. В результате его заметили и подобрали местные рыбаки.



Как пояснил Желле, он практически не пострадал при крушении, лишь немного переохладился, пока находился в воде. По его словам, ему потребуются сутки на восстановление, после чего он готов вернуться к службе.



Представители Минобороны Мадагаскара сообщили, что генералу удалось в качестве спасательного круга использовать подушку от вертолетного сиденья. По данным ведомства, выжил еще один член экипажа, который смог катапультироваться.



В районе крушения продолжаются поиски двух военнослужащих, пропавших после катастрофы.



Автор: Злата Богатова

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