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СМИ сообщают о задержании ректора Казанского федерального университета


09:43
СМИ сообщают о задержании ректора Казанского федерального университетаФото: gtrk-vyatka.ru

В Татарстане задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, передают местные СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах региона.

По данным "БИЗНЕС Online" и агентства "Татар-информ", речь может идти об уголовном деле, которое возбудили по факту преступления, совершенного в 1990-е годы.

В пресс-службе КФУ от каких-либо официальных заявлений пока воздерживаются. На запросы средств массовой информации представители образовательного учреждения лишь отмечают, что вуз сейчас продолжает работать в обычном режиме.

О задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова сообщают "БИЗНЕС Online" и агентство "Татар-информ". Со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Татарстана в публикациях уточняется, что оперативные действия могут проводиться по делу о коррупции либо в связи с расследованием заказного убийства, которое было совершено в 1990-х годах.

По данным портала "БИЗНЕС Online", один из сотрудников университета подтвердил, что ректор на работу пока не выйдет. При этом он уточнил, что отсутствие Гафурова в вузе связано с его состоянием здоровья.

Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета Татарстана Ильшат Гафуров занимает пост ректора КФУ с 2010 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 324

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