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В Южной Осетии продолжают искать попавшего под лавину военного
09:32
Фото: vk.com
Кинологические расчеты подключились к поискам военнослужащего, который пропал накануне, 21 декабря, при сходе лавины в Южной Осетии.
Как передает РИА Новости, в мероприятиях сейчас задействовано более ста человек.
Со ссылкой на экстренные службы отмечается, что в поисковой операции участвуют 36 единиц техники и два кинологических расчета от МЧС России. В ведомстве пояснили, что работу осложняет сильный снегопад.
ЧП случилось вчера около 18:20, когда пятеро российских военнослужащих Южного военного округа попали под лавину на выезде из Рокского тоннеля. В ходе начатых поисков из-под снега удалось достать четверых мужчин, но один из них уже не подавал признаков жизни. Еще один военнослужащий скончался, когда его пытались доставить в медицинское учреждение.
Двое военных уже в больнице, им оказывается помощь. Со ссылкой на медиков уточняется, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести. Врачи диагностировали у военнослужащих обморожение конечностей.
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