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В Москве задержаны подозреваемые в избиении чемпиона Соловьева
21.12.2021 23:09
Фото: tobolsk.info
В российской столице задержаны молодые люди, подозреваемые в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.
Двое предполагаемых злоумышленников в прошлом не были знакомы со спортсменом, передают российские СМИ.
Полиция Москвы приступила к оперативным мероприятиям сразу после получения телефонограммы из медицинского учреждения, куда был доставлен 32-летний спортсмен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД.
В ходе незамедлительно организованных комплексных действий подозреваемые были пойманы по горячим следам. Двоих молодых людей полицейские задержали неподалеку от места, пояснили в главке. Затем их доставили в территориальный отдел полиции.
ЧП случилось в ночь на 21 декабря, когда Дмитрий Соловьев заступился за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. По ее словам, у спортсмена в больнице диагностировали серьезную травму головы. Врачи настаивали на госпитализации. Сейчас состояние спортсмена оценивается как средней тяжести.
Менеджер спортсмена Елена Болотова в беседе с ТАСС пояснила, что спортсмен в сознании. Врачи проводят исследования, в частности, повторную томографию. Точно уже установлено, что Соловьев в результате ЧП получил "сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения".
Судя по кадрам, которые появились в Baza, конфликт случился около одного из караоке-баров российской столицы. В ходе словесной перепалки Соловьев толкнул одного из оппонентов, когда тот высказался в сторону Сидоровой. Сразу после этого в потасовку вмешались еще двое молодых людей, которые начали избивать спортсмена ногами.
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