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Власти Гватемалы вводят осадное положение


21.12.2021 22:07
Власти Гватемалы вводят осадное положениеФото: guyanachronicle.com

Руководство Гватемалы намерено объявить осадное положение на территории муниципалитетов Науала и Санта-Катарина-Икстауакан.

Предполагается, что соответствующее постановление правительства конгресс страны примет 21 декабря, передают латиноамериканские СМИ.

В минувшую пятницу, 17 декабря, правоохранительные органы Гватемалы подтвердили гибель тринадцати человек, ставших жертвами очередного обострения давнего территориального конфликта между общинами. Спустя три дня президент страны Алехандро Джамматтеи подписал постановление о немедленном утверждении осадного положения в указанных регионах.

Предполагается, что в течение тридцати дней, которые будет действовать такой режим, силовики успеют взять ситуацию под контроль и принять меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Пока законодатели Гватемалы изучают и ратифицируют текст, в муниципалитеты Науала и Санта-Катарина-Икстауакан уже направили дополнительные подразделения полиции.

Как сообщает информагентство Prensa Latina со ссылкой на пресс-секретаря администрации президента Гватемалы, полицейским оказывают поддержку военные. В общей сложности в конфликтный район стянуто уже около полутора тысяч сотрудников полиции и военнослужащих.

Конфликт за земли и ресурсы, периодически обостряющийся между представителями двух общин, длится уже очень давно. По данным официальной статистики, ежегодно жертвами столкновений становятся десятки людей. По мнению гватемальского президента Джамматтеи, во время последней стычки обстановка оказалась гораздо сложнее, т.к. в ней участвовали также члены криминальных группировок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

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