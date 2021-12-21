Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ленобласти четырехлетняя девочка провела несколько дней с умершей матерью

21.12.2021 20:05

Фото: 7x7-journal.ru



Правоохранительные органы Ленинградской области спасли малолетнего ребенка, который в течение нескольких дней находился в квартире с телом умершей матери, передает ТАСС.



Сейчас четырехлетняя девочка находится в больнице.



ЧП случилось в населенном пункте Каменка, расположенном под Выборгом, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, поступил сигнал о том, что мать девочки несколько дней не отвечает на звонки. В правоохранительные органы обратился знакомый женщины, после чего начали проверять эти сведения.



В результате полицейские обнаружили четырехлетнего ребенка в запертой квартире рядом с телом умершей матери. Информации о том, что могло стать причиной смерти женщины, из официальных источников пока не поступало. Представители МВД лишь пояснили, что мать девочки, по словам соседей, подрабатывала в службе такси, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних она не состояла, каких-либо жалоб на нее не регистрировалось.



Учитывая, что у девочки больше нет родственников, ее поместили в больницу. По словам врачей, ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Деятельность по дальнейшему жизнеустройству девочки сейчас осуществляет управление опеки и попечительства Выборгского района.



Автор: Злата Богатова

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