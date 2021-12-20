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Под Хабаровском ДТП унесло жизни трех человек


20.12.2021 18:12
Под Хабаровском ДТП унесло жизни трех человекФото: smi2.net

На севере Хабаровского края в результате дорожной аварии получили смертельные травмы водитель и двое пассажиров Toyota Fielder.

ДТП случилось на территории Амурского района.

Как информирует пресс-служба краевого УГИБДД, сигнал о столкновении двух машин Toyota поступил в экстренные службы сегодня примерно в 19:00 по местному времени. ДТП случилось в районе 53-го километра автотрассы "подъезд к селу Ачан".

В ведомстве пояснили, что водитель Toyota Fielder мог потерять управление и допустил выезд на встречную полосу, там машина врезалась в Toyota Land Cruiser. Мужчина, управлявший внедорожником, в результате аварии был травмирован.

Обстоятельства случившегося выясняют представители ГИБДД и следственная группа, которые сейчас работают на месте столкновения.

Ранее сообщалось о ЧП в Пакистане, где по меньшей мере восемь человек погибли, еще девять получили серьезные травмы. В провинции Пенджаб сейчас разыскивают водителя автобуса, который потерял управление, после чего транспортное средство на полном ходу въехало во двор частного дома, где праздновали свадьбу.

Автор: Злата Богатова

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