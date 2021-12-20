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В Австралии шесть детей стали жертвами аварии с батутом


20.12.2021 15:02
В Австралии шесть детей стали жертвами аварии с батутомФото: veronavisita.it

До шести человек возросло число жертв трагического происшествия в австралийской Тасмании, передают зарубежные СМИ.

ЧП случилось в одной из школ Девонпорта, где сильным порывом ветра подняло в воздух батут с игравшими детьми.

В одной из больниц австралийского штата Тасмания скончался еще один ребенок, пострадавший во время праздника, проводившегося в минувший четверг, 16 декабря, в Девонпорте. Сильным порывом ветра подняло в воздух батут, на котором в тот момент находились девять детей. В результате школьники упали с 10-метровой высоты.

Печальное известие о смерти шестого ребенка передал комиссар полиции Тасмании Даррен Хайн, сообщает канал Nine News. По данным местных властей, состояние еще двух детей остается критическим, им оказывают помощь лучшие специалисты Королевской больницы Хобарта. Третий из пострадавших школьников уже восстанавливает здоровье в домашних условиях.

ЧП случилось во время праздничных мероприятий, проводившихся в начальной школе Хиллкрест в связи с окончанием учебного года.

Ранее память погибших детей почтил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Вместе с супругой Дженни Моррисон они в частном порядке выразили соболезнования родственникам погибших и возложили цветы к мемориалу у образовательного учреждения, где учились ребята. На фото, появившихся в австралийских СМИ, видно, как представитель властей не смог сдержать слез, преклонив колено на месте происшествия. Оказавшись возле фотографий погибших школьников, заплакала и супруга Моррисона.

Австралийский премьер отдал распоряжение направить 800 тыс. долларов на оказание психологической помощи семьям погибших и пострадавших детей, а также всем местным жителям, которым после трагедии потребуется поддержка специалистов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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