|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: Сестра Ким Чен Ына могла получить повышение
20.12.2021 10:01
Фото: mail.ru
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына могла получить назначение на более высокий пост, передает Yonhap со ссылкой на официальную прессу Северной Кореи.
В частности, о Ким Е Чжон рассказывали, упоминая ее имя в числе восьми действующих членов Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.
В сообщениях северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи, приуроченных к годовщине смерти экс-главы государства Ким Чен Ира, Ким Е Чжон упоминалась среди представителей высшего руководства страны.
Проанализировав последние публикации, южнокорейское агентство Yonhap предположило, что сестра нынешнего лидера КНДР теперь может являться членом Политбюро ЦК ТПК или занимать пост заместителя. Кроме того, во время телетрансляции Ким Е Чжон была показана вместе с тремя членами Политбюро.
Напомним, 33-летняя Ким Е Чжон в прошлом являлась замруководителя отделом пропаганды и агитации ТПК. Позже стало известно о назначении сестры Ким Чен Ына первым заместителем начальника организационного отдела ЦК партии.
Весной 2020 года родственницу главы государства уже называли вторым человеком в стране. Как утверждало японское издание Asahi, в Пхеньяне приняли решение о том, кому в случае необходимости может быть передана власть в стране. Сообщения такого рода появились на фоне публикаций об ухудшении состояния здоровья главы КНДР.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|