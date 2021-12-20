ИнтерНовости - новости в стране и мире
Бежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов
Бежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов
Площадь пожара в ТЦ «Лента» в Томске возросла до 5 225 кв. метров
Площадь пожара в ТЦ «Лента» в Томске возросла до 5 225 кв. метров
Названа причина сбоя в работе информационных ресурсов МВД
Названа причина сбоя в работе информационных ресурсов МВД
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Шойгу: американские ЧВК готовят провокации в ДонбассеШойгу: американские ЧВК готовят провокации в Донбассе
Площадь пожара в ТЦ «Лента» в Томске возросла до 5 225 кв. метровПлощадь пожара в ТЦ «Лента» в Томске возросла до 5 225 кв. метров
COVID-вакцинацию подростков 12-17 лет включили в календарь прививокCOVID-вакцинацию подростков 12-17 лет включили в календарь прививок
В Тольятти на кладбище нашли пакеты с человеческими останкамиВ Тольятти на кладбище нашли пакеты с человеческими останками
В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьмиВ Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Сестра Ким Чен Ына могла получить повышение


20.12.2021 10:01
СМИ: Сестра Ким Чен Ына могла получить повышениеФото: mail.ru

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына могла получить назначение на более высокий пост, передает Yonhap со ссылкой на официальную прессу Северной Кореи.

В частности, о Ким Е Чжон рассказывали, упоминая ее имя в числе восьми действующих членов Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.

В сообщениях северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи, приуроченных к годовщине смерти экс-главы государства Ким Чен Ира, Ким Е Чжон упоминалась среди представителей высшего руководства страны.

Проанализировав последние публикации, южнокорейское агентство Yonhap предположило, что сестра нынешнего лидера КНДР теперь может являться членом Политбюро ЦК ТПК или занимать пост заместителя. Кроме того, во время телетрансляции Ким Е Чжон была показана вместе с тремя членами Политбюро.

Напомним, 33-летняя Ким Е Чжон в прошлом являлась замруководителя отделом пропаганды и агитации ТПК. Позже стало известно о назначении сестры Ким Чен Ына первым заместителем начальника организационного отдела ЦК партии.

Весной 2020 года родственницу главы государства уже называли вторым человеком в стране. Как утверждало японское издание Asahi, в Пхеньяне приняли решение о том, кому в случае необходимости может быть передана власть в стране. Сообщения такого рода появились на фоне публикаций об ухудшении состояния здоровья главы КНДР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 356

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Матч Кубка Франции по футболу прервали из-за драки болельщиковМатч Кубка Франции по футболу прервали из-за драки болельщиков
Раскрыта схема переброски мигрантов из Белоруссии в ФРГРаскрыта схема переброски мигрантов из Белоруссии в ФРГ
В Минске заявили, что США ведут в Белоруссии радиоэлектронную разведкуВ Минске заявили, что США ведут в Белоруссии радиоэлектронную разведку
В США рассекретили материалы об убийстве президента КеннедиВ США рассекретили материалы об убийстве президента Кеннеди
В США бывшего подрядчика Пентагона обвинили в попытке шпионажа в пользу РФВ США бывшего подрядчика Пентагона обвинили в попытке шпионажа в пользу РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru