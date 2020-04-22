Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вторым человеком в КНДР является младшая сестра Ким Чен Ына

22.4.2020 15:10

Фото: smi2.net



На сегодняшний день вторым человеком в Северной Корее можно считать младшую сестру лидера КНДР Ким Чен Ына - 31-летнюю Ким Е Чжон, сообщает японское издание Asahi. В публикации утверждается, что в Пхеньяне еще в прошлом году приняли решение о том, кому в случае необходимости может быть передана власть в стране.



На пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), который состоялся в конце 2019 года, постановили, что власть в КНДР должна быть передана Ким Е Чжон, если ее старший брат Ким Чен Ын по каким-либо причинам не сможет исполнять роль руководителя государства. Об этом рассказывает Asahi со ссылкой на собственные источники.



Называя младшую сестру лидера КНДР вторым человеком в стране, в качестве косвенного доказательства своих утверждений авторы приводят тот факт, что имя Ким Е Чжон все чаще упоминается в официальных документах, а сама она стала регулярно появляться на публичных мероприятиях.



31-летняя Ким Е Чжон в прошлом занимала пост замруководителя отделом пропаганды и агитации ТПК. Позже сестра Ким Чен Ына была назначена первым замглавы организационным отделом ЦК партии.



Ранее в зарубежных СМИ распространились сообщения об ухудшении состояния здоровья главы КНДР, который перенес операцию. Официальных комментариев о состоянии Ким Чен Ына при этом еще не было, на что указали представители руководства ряда стран, включая Японию.



В Соединенных Штатах заявили о том, что изучают данные спецслужб, касающиеся самочувствия Ким Чен Ына. Отмечалось, что в последний раз лидер КНДР появлялся на публике лишь 11 апреля. Кроме того, 15 апреля он в первый раз за многие годы не был на праздничных торжествах, организованных в честь 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена.



Автор: Злата Богатова

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