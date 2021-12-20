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Пропавшую в Москве пенсионерку нашли расчлененной


20.12.2021 09:17
Пропавшую в Москве пенсионерку нашли расчлененнойФото: newstracker.ru

Полиция Москвы выясняет обстоятельства гибели 67-летней пенсионерки, расчлененные останки которой были найдены в одной из квартир дома по улице Маршала Тухачевского. Ранее в правоохранительные органы столицы обратились обеспокоенные родственники женщины.

Дверь в квартиру оказалась запертой, поэтому сотрудникам полиции пришлось вскрывать замки. Внутри они обнаружили тело женщины, расчлененное на множество фрагментов, передают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Москвы.

Как передает РЕН ТВ, связь с пенсионеркой пропала еще 13 декабря, когда она выехала в столицу из Твери. Позже внук женщины обратился в полицию с просьбой установить местонахождение пенсионерки.

Отмечается, что оперативникам уже удалось задержать 51-летнего мужчину, который может оказаться причастным к гибели женщины. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 105 ("Убийство") УК РФ. Сведений о мотивах преступления из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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