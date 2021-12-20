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В Нигерии бандиты убили 20 человек


20.12.2021 08:00
В Нигерии бандиты убили 20 человекФото: rambler.ru

На северо-западе Нигерии по меньшей мере двадцать человек стали жертвами нападения вооруженной группы бандитов, заявили представители властей штата Кадуна. По словам министра безопасности и внутренних дел региона Сэмюэля Арувана, злоумышленники атаковали три деревни.

В результате серии инцидентов, зафиксированных на территории района Идасу, погибли более двадцати мирных жителей, заявил глава ведомства.

Нападавшие грабили и поджигали дома местного населения, а также похищали и уничтожали их сельскохозяйственную технику, передает газета Premium Times со ссылкой на министра. Правоохранительные органы приступили к расследованию.

Ранее девять человек погибли при нападении боевиков в районах Занго-Катаф, Зария, Игаби и Чикун того же северо-западного нигерийского штата Кадуна.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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