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В Казахстане детсадовцы разыграли сцену расстрела студента
19.12.2021 19:19
Фото: altyn-orda.kz
В одном из детских садов Казахстана дети разыграли сцену расстрела студента советскими солдатами, передают российские СМИ.
Ребенок, который выступал в роли главного военного, очень эмоционально кричал на "демонстранта" и бил кулаком по столу, после чего даже уронил стул.
В сети распространились видеокадры, сделанные в одном из детских садов Казахстана. Воспитанники подготовили инсценировку декабрьского митинга 1986 года, когда был расстрелян студент.
Судя по записи, появившейся в Telegram-канале "Подъем", в сценке участвовали четверо мальчиков. Трое воспитанников предстали в образе военных, еще один перевоплотился в "раненого студента". Подталкивая арестанта игрушечными автоматами, малыши в форме сначала привели его на допрос, а потом "расстреляли". Перед "гибелью" игравший студента детсадовец выступил с эмоциональной речью.
Постановку подготовили к торжествам по случаю 30-летия независимости Казахстана, отмечавшегося 16 декабря. Воспроизведенное событие случилось в декабре 1986 года в Алматы, когда вышедшая на улицы молодежь потребовала, чтобы региональные власти возглавлял уроженец Казахстана (в тот момент пост первого секретаря ЦК компартии республики занимал не знавший казахского языка Геннадий Колбин).
Подавленный силовиками протест стал одним из первых массовых выступлений в Советском Союзе. Два человека были приговорены к смертной казни.
Отмечается, что сценку поставили в частном дошкольном учреждении. В типовой программе системы образования Казахстана подобного рода мероприятия не допускаются.
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