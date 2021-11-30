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В Лондоне за $1,15 млн продали пейзаж Айвазовского
30.11.2021 12:21
Фото: zondnews.ru
Картину "Генуэзские башни на Черном море" Ивана Айвазовского (1817-1900) продали за 862,5 тыс. фунтов ($1,15 млн) на торгах, которые состоялись в Лондоне.
Аукцион был организован домом Christie's, сообщает ТАСС.
Оценочная стоимость полотна, экспонировавшегося в период 1895-1896 годов на 120-й выставке картин Айвазовского в Императорском обществе поощрения художеств в Петербурге, составляла 700-900 тыс. фунтов ($940 тыс. - $1,2 млн).
На торгах в Лондоне также были проданы полотна "В саду" Константина Коровина (1861-1939) и подборка из пяти произведений, которые во время азиатской экспедиции 1925-1929 годов создал Николай Рерих (1874-1947), включая изображение тибетского ламы. В общей сложности аукционный дом смог выручить на этих торгах 3,2 млн фунтов ($4,3 млн).
Ранее Замоскворецкий районный суд принял решение о передаче в собственность государства картины и репродукции с рисунка выдающегося отечественного художника Михаила Врубеля. Более четверти века "Автопортрет" и "Мужской портрет" хранились в Третьяковской галерее, куда были переданы в музей для проведения экспертизы. Впоследствии произведения искусства никто не забрал. В течение двадцати шести лет никто не заявил о правах собственности на эти полотна и не предъявил каких-либо документов, которые бы могли подтвердить принадлежность картин.
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