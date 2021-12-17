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Mash: Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом


12:02
Mash: Батрутдинова госпитализировали с коронавирусомФото: modscheats.ru

Резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова экстренно госпитализировали с коронавирусом в одну из больниц Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно, у 43-летнего комика диагностировали серьезное поражение легких.

В публикации отмечается, что Тимур Батрутдинов заболел еще 9 декабря. Сначала у него возникли признаки ОРВИ, в частности, кашель и общая слабость. Самочувствие артиста продолжало ухудшаться, поэтому резиденту Comedy Club настоятельно рекомендовали отправиться в стационар.

Состояние известного артиста специалисты сейчас оценивают как средней тяжести. По предварительным данным, у пациента диагностировали 25-50 процентов поражения легких.

Ранее в инфекционные стационары и обсерватор ООО "Балтийский чемпион" направили несколько десятков студентов Петербургского госуниверситета, которые проживают в общежитии в Петергофе. По данным местного Роспотребнадзора, случаи заболевания были выявлены в корпусе, расположенном по адресу: ул. Халтурина, 15. В медицинские учреждения сразу же отправили всех инфицированных и контактных, указали в ведомстве.

Автор: Злата Богатова

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