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Mash: Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом
12:02
Фото: modscheats.ru
Резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова экстренно госпитализировали с коронавирусом в одну из больниц Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
Как стало известно, у 43-летнего комика диагностировали серьезное поражение легких.
В публикации отмечается, что Тимур Батрутдинов заболел еще 9 декабря. Сначала у него возникли признаки ОРВИ, в частности, кашель и общая слабость. Самочувствие артиста продолжало ухудшаться, поэтому резиденту Comedy Club настоятельно рекомендовали отправиться в стационар.
Состояние известного артиста специалисты сейчас оценивают как средней тяжести. По предварительным данным, у пациента диагностировали 25-50 процентов поражения легких.
Ранее в инфекционные стационары и обсерватор ООО "Балтийский чемпион" направили несколько десятков студентов Петербургского госуниверситета, которые проживают в общежитии в Петергофе. По данным местного Роспотребнадзора, случаи заболевания были выявлены в корпусе, расположенном по адресу: ул. Халтурина, 15. В медицинские учреждения сразу же отправили всех инфицированных и контактных, указали в ведомстве.
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