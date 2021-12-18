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В Индии за десять лет 600 диких слонов стали жертвами электротравм


18.12.2021 11:34
В Индии за десять лет 600 диких слонов стали жертвами электротравмФото: dainikbhaskar.com

За последнее десятилетие в разных регионах Индии из-за ударов электрическим током погибли как минимум 600 диких слонов , пишут зарубежные СМИ.

Со ссылкой на заявление местных властей отмечается, что наибольшее число таких случаев зафиксировано в штатах Карнатака и Одиша.

По данным министерства окружающей среды, лесов и климатических изменений Индии, наибольшее количество животных погибло от электротравм в штатах Карнатака и Одиша, где было зарегистрировано соответственно 116 и 117 таких происшествий.

В ведомстве также сообщили, что в последние несколько лет число случаев гибели слонов из-за ударов током стало сокращаться, пишет газета Deccan Herald.

Специалисты отмечают, что дикие животные погибают вследствие сокращения площади их обитания из-за деятельности человека. Кроме того, причиной смерти слонов становятся незаконные подключения к ЛАП, когда провода свисают слишком низко.

Ранее сообщалось о печальном происшествии в Хабаровском крае, где были найдены умершими двое краснокнижных тигрят. Котята дошли до дома местных жителей и забрались под крыльцо, но их заметили слишком поздно. К моменту прибытия специалистов животные уже погибли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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