|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Индии за десять лет 600 диких слонов стали жертвами электротравм
18.12.2021 11:34
Фото: dainikbhaskar.com
За последнее десятилетие в разных регионах Индии из-за ударов электрическим током погибли как минимум 600 диких слонов , пишут зарубежные СМИ.
Со ссылкой на заявление местных властей отмечается, что наибольшее число таких случаев зафиксировано в штатах Карнатака и Одиша.
По данным министерства окружающей среды, лесов и климатических изменений Индии, наибольшее количество животных погибло от электротравм в штатах Карнатака и Одиша, где было зарегистрировано соответственно 116 и 117 таких происшествий.
В ведомстве также сообщили, что в последние несколько лет число случаев гибели слонов из-за ударов током стало сокращаться, пишет газета Deccan Herald.
Специалисты отмечают, что дикие животные погибают вследствие сокращения площади их обитания из-за деятельности человека. Кроме того, причиной смерти слонов становятся незаконные подключения к ЛАП, когда провода свисают слишком низко.
Ранее сообщалось о печальном происшествии в Хабаровском крае, где были найдены умершими двое краснокнижных тигрят. Котята дошли до дома местных жителей и забрались под крыльцо, но их заметили слишком поздно. К моменту прибытия специалистов животные уже погибли.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|