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В Петербурге при тушении корвета пострадали трое пожарных


10:34
В Петербурге при тушении корвета пострадали трое пожарныхФото: mixnews.lv

В результате ЧП, случившегося накануне, 17 декабря, на "Северной верфи" в Петербурге, пострадали трое пожарных.

Прокуратура приступила к проверке по факту происшествия на строящемся военном корабле, передают российские СМИ.

Возгорание на корвете "Проворный" произошло в отсутствие активных работ, передает "Интерфакс". Со ссылкой на источник в судостроительной отрасли агентство сообщает, что причины пожара на военном корабле на "Северной верфи" в Петербурге пока еще не установлены, нет четких данных и по возможному ущербу.

В результате происшествия пострадали трое пожарных, двоим из них потребовалась экстренная госпитализация.

Когда на стапелях завода загорелся корвет "Проворный" проекта 20385, на его борту не было экипажа. Учитывая, что корабль еще строится и находится в ведении предприятия, не было на нем и вооружений.

Предположительно, очаг возгорания находился на верхней палубу судна. Пламя быстро распространилось по площади около 800 кв. метров, охватив практически весь корабль. В тот момент пожар получил четвертый ранг сложности. Как пишут "Известия", сильнее всего от огня могли пострадать надстройка и главное антенно-мачтовое устройство судна. При этом корпус корвета особых повреждений не получил.

Точные причины ЧП предстоит установить членам специально сформированной комиссии. Проверку по факту случившегося также проводит прокуратура Петербурга.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 200

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