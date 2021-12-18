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В Минске заявили, что США ведут в Белоруссии радиоэлектронную разведку
18.12.2021 10:06
Фото: belnaviny.by
Американские военные осуществляют оптико-электронную разведку западных областей Белоруссии, сообщил заместитель госсекретаря Совбеза РБ генерал-майор Владимир Арчаков. В интервью журналу "Национальная оборона" он рассказал, что военные самолеты США проводят радиоэлектронную разведку практически по всей территории его страны.
По словам Владимира Арчакова, заметно возросла интенсивность полетов американской разведывательной и стратегической авиации над Польшей, включая районы, расположенные в непосредственной близости от белорусских границ. Представитель Минска заявил, что ВВС Соединенных Штатов таким образом ведут оптико-электронную разведку западных районов страны. При этом радиоэлектронную разведку американцы, отметил Арчаков, проводят по всей территории Белоруссии.
Арчаков также сообщил, что численность контингента американских войск около польско-белорусской границы сейчас составляет порядка 4 тыс. человек. Однако в соглашении, которое в августе прошлого года Варшава заключила с Вашингтоном, речь шла лишь об увеличении количества американских военных на тысячу человек. В рамках того же соглашения допускалось усовершенствование имеющейся военной инфраструктуры, необходимой для размещения примерно 20 тыс. американских военнослужащих. Белорусский генерал-майор отметил, что такое число военных можно сравнить с армиями отдельных стран.
Становится все более очевидным, что в Восточно-Европейском регионе совпали интересы Польши и Соединенных Штатов, констатировал представитель Минска. Пентагон рассматривает присутствие своих военных на этой территории как инструмент для "сдерживания" Москвы», — предположил генерал-майор.
В конце ноября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет оставаться в стороне, если страны Запада "вновь развяжут войну" в Донбассе или у границ России. Политик предположил, что именно этим обусловлены действия по наращиванию военного контингента у белорусско-украинской границы, ведь других причин для такого рода мероприятий нет.
Позже белорусский лидер прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Солтенберга о возможном размещении ядерного вооружения на территории Восточной Европы, в частности, в Польше. Представитель Минска указал, что при таком развитии событий он обратится к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением "вернуть ядерное оружие в Беларусь".
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