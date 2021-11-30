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Лукашенко назвал Крым «российским де-факто и де-юре»
30.11.2021 22:19
Фото: livejournal.com
После референдума, состоявшегося в Крыму, полуостров может считаться российским де-факто и де-юре, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
Представитель официального Минска также рассказал о договоренности с Владимиром Путиным о поездке в Севастополь в интервью международному информагентству "Россия сегодня".
Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил желание приехать в Крым и рассказал об уже имеющейся договоренности с главой РФ Владимиром Путиным. По словам политика, визит начнется с Севастополя, передает пресс-служба президента РБ.
В интервью гендиректору агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву представитель Минска подчеркнул, что может воспользоваться правом на посещение Крыма, "под чьим бы он там протекторатом, руководством" не находился полуостров, передает госагентство БелТА.
В беседе с Киселевым Лукашенко также не исключил размещения в Белоруссии российского ядерного оружия. Белорусский лидер высказался на эту тему, когда комментировал недавнее заявление генсека НАТО Йенса Солтенберга о возможном размещении ядерного вооружения на территории Восточной Европы, в частности, в Польше. По словам Лукашенко, при таком развитии событий он обратится к Путину с предложением "вернуть ядерное оружие в Беларусь".
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не останется в стороне, если страны Запада "вновь развяжут войну" в Донбассе или у границ России. По мнению представителя Минска, именно с этим могут быть связаны действия по усилению северной, белорусско-украинской границы при отсутствии каких-либо явных причин для такого рода мероприятий.
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