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Лукашенко: Минск не останется в стороне, если начнется война в Донбассе


30.11.2021 11:05
Лукашенко: Минск не останется в стороне, если начнется война в ДонбассеФото: kapital.kz

В случае, если страны Запада "опять развяжут войну" в Донбассе или на границе с РФ, Белоруссия не останется в стороне, заявил глава этого государства Александр Лукашенко.

Представитель официального Минска высказался на эту тему в ходе совещания по вопросам военной безопасности.

Глава Белоруссии принял участие в совещании, которое состоялось накануне в центре стратегического управления Минобороны. По словам Александра Лукашенко, на Западе осознают, что "если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией", белорусы не останутся в стороне, информирует пресс-служба президента РБ.

По мнению Лукашенко, с этим могут быть связаны действия по усилению северной, белорусско-украинской границы. Хотя явных причин для такого рода мероприятий, каких-либо фактов нет. Ситуация там "даже спокойнее, чем было раньше", - добавил глава Белоруссии.

Ранее в Киеве озвучили сроки "военного вторжения" России. Сосредоточившая у границ Украины свыше 92 тыс. военных, РФ якобы готовится напасть на соседнее государство уже в конце января или первых числах февраля следующего года. С таким прогнозом в интервью Military Times выступил Кирилл Буданов, являющийся начальником Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 405

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