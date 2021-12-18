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Матч Кубка Франции по футболу прервали из-за драки болельщиков


18.12.2021 08:04
Матч Кубка Франции по футболу прервали из-за драки болельщиковФото: france24.com

Матч 1/32 финала Кубка Франции между футбольными клубами "Париж" и "Лион" пришлось прервать из-за массовой драки фанатов, пишут зарубежные СМИ.

Игра проводилась на парижском стадионе "Шарлети".

Первый тайм матча окончился с результатом 1:1, сразу после чего фанаты начали устраивать стычки прямо на трибунах. В ходе беспорядков болельщики бросали файеры и даже выбегали на поле. В итоге организаторы матча были вынуждены объявить о том, что приняли решение прервать встречу.

Позже в социальных сетях и СМИ появились публикации о том, что руководители обоих футбольных клубов обвинили друг друга в жестокости их фанатов, перекладывая на них ответственность за срыв матча. Во время продолжающейся перепалки стороны даже выражали намерение обратиться в суд.

Ранее в Аргентине открыли гигантскую фреску с изображением нападающего сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионеля Месси. Картина высотой около 70 метров появилась в его родном городе Росарио.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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