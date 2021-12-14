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В Аргентине открыли гигантскую фреску с изображением Месси
14.12.2021 16:02
Фото: newstracker.ru
Гигантских размеров фреску с изображением нападающего сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионеля Месси открыли в его родном аргентинском городе Росарио.
Высота картины составляет почти 70 метров, сообщают латиноамериканские СМИ.
Над созданием этой огромной фрески работали художники Марлен Суриага и Лисандро Уртеага. Авторы назвали картину "Из другой галактики и из моего города". Высота картины, украсившей многоэтажное здание, составляет 69 метров.
Росарио - родной город Лионеля Месси, где он в пятилетнем возрасте начал заниматься футболом.
Напомним, не так давно 34-летний спортсмен стал семикратным обладателем "Золотого мяча" - награды, которую вручают лучшему футболисту мира по версии France Football. Торжественная церемония состоялась в конце минувшего ноября в Париже.
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