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В Москве арестована глава банка БКФ Миримская
17.12.2021 20:35
Фото: russian-vesna.ru
Столичный Басманный суд вынес решение об аресте главы правления банка БКФ Ольги Миримской в рамках уголовного дела о взяточничестве.
Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Чернов, его клиентку заключили под стражу на период до 15 февраля.
По данным агентства, накануне также был задержан следователь Юрий Носов. Предположительно, ему пыталась дать взятку в размере более трех миллионов рублей Ольга Миримская, пояснил Александр Чернов. Он отметил, что его клиентке вменяют деяния 2017 года, когда представитель СУ СКР по Московской области Носов расследовал дело о похищении дочери предпринимательницы.
Чернов при этом подчеркнул, что Миримская вину признавать отказывается, будучи уверенной в заказном характере преследования. По словам адвоката, следствие могли ввести в заблуждение бывшие супруги главы правления банка БКФ.
Напомним, в 2015 году Ольга Миримская заняла 22-ю строчку в рейтинге самых богатых россиянок по версии авторитетного издания Forbes. В тот период размер ее состояния оценивался примерно в $100 млн.
Ранее Всеволожский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения для задержанного Александра Попова. Экс-главу совета директоров "Леноблбанка" обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бывший председатель совета директоров и основной бенефициар "Леноблбанка", который был лишен лицензии в 2015 году, может оказаться причастным к хищению денежных средств в размере более 200 млн рублей.
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