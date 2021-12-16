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В Ленинградской области арестовали банкира Попова
06:07
Фото: vk.com
Всеволожский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения для задержанного ранее Александра Попова, передают российские СМИ.
Экс-главу совета директоров "Леноблбанка" обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов отмечается, что Александра Попова заключили под стражу на два месяца в рамках уголовное дело, которое возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). По версии следствия, бывший председатель совета директоров и основной бенефициар "Леноблбанка", который был лишен лицензии в 2015 году, может оказаться причастным к хищению денежных средств в размере более 200 млн рублей.
Ранее сдалась полиции кассир одного из банков города Ачинска Красноярского края, подозреваемая в хищении в общей сложности более 20 млн рублей. По данным правоохранителей, объявленная в розыск женщина отреагировала на просьбу ее матери, призывавшей дочь явиться в отделение.
ЧП случилось на прошлой неделе, когда в полицию поступил сигнал о хищении из офиса финансовой организации крупной суммы. Как заявили представители банка, пропало 15 миллионов рублей, 49,2 тысячи евро и 49,5 тысячи долларов. По факту происшествия следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В тот же день в полицию обратилась мать подозреваемой и подала заявление об исчезновении дочери.
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