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Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах
17:38
Фото: divanews.ru
Глава российского государства Владимир Путин отдал правительству поручение доработать законопроект, связанный ссертификатами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании при посещении общественных мест.
По словам президента РФ, важно учесть все аспекты, волнующие россиян.
Российский президент Владимир Путин заявил, что закону о сертификатах при посещении общественных мест в его нынешней редакции требуется доработка. Глава государства высказался об этом во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, передает агентство "Интерфакс". В случаях, когда речь идет о "столь чувствительных" нормах, следует "учитывать все нюансы и жизненные ситуации", - подчеркнул президент.
По словам Путина, он поручил правительству совместно с Государственной думой и Советом Федерации, а также объединениями работодателей и предпринимателями, представителями гражданской общественности доработать документ, который будет регламентировать использование сертификатов.
Напомним, несколько дней назад вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, каким будет период действия сертификатов для граждан с антителами. По ее словам, россияне, о которых в базах данных есть сведения о положительном ПЦР-тесте в период с 1 января этого года, и имеющие антитела к коронавирусу, смогут оформить сертификат о перенесенном заболевании, действующий в течение двенадцати месяцев.
Граждане, в прошлом не делавшие ПЦР-тесты и не обращавшиеся за медицинской помощью, которые считают, что они переболели COVID-19, смогут сдать тест на антитела, подписав добровольное согласие на передачу результатов в базу Министерства здравоохранения. Они смогут рассчитывать на получение справки о перенесенном заболевании, которая будет действовать полгода.
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