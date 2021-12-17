Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Румынии мэра задержали за поджог здания горадминистрации

17.12.2021 14:35

Фото: smi2.net



Правоохранительные органы городского образования Белеци-Негрешти на юго-востоке Румынии задержали местного мэра, передает телевизионный канал "Digi24".



По версии следствия, несколько дней назад Михай Марин пытался поджечь здание городской администрации и уничтожить финансовую документацию.



ЧП случилось в ночь на 13 декабря, когда глава местной администрации разлил в помещениях мэрии бензин. Перед тем, как поджечь здание, Михай Марин забрал из сейфов все бухгалтерские отчеты.



Позже мэр попал в ДТП, его внедорожник обнаружили в канаве на расстоянии около 250 км Белеци-Негрешти. По данным полиции, в тот момент чиновник находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Отказавшись проходить медицинское освидетельствование, Марин скрылся.



Спустя некоторое время мэра обнаружили купающимся в реке Арджеш, пишут румынские СМИ. Мотивы действий Марина остаются неизвестными, отмечается лишь, что в рамках следствия назначена психиатрическая экспертиза. Если специалисты признают чиновника вменяемым, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Автор: Злата Богатова

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