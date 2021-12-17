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Неизданная песня Уитни Хьюстон продана в виде NFT
17.12.2021 10:01
Фото: segretodonna.com
Демоверсия неизданной песни американской певицы Уитни Хьюстон продана на аукционе NFT-токен за $999,999, пишет "Афиша Daily".
Трек был записан, когда звезде было семнадцать лет.
Маркетплейс OneOf продал неизданную песню Уитни Хьюстон в виде невзаимозаменяемого токена. Стартовая цена композиции составляла $117 тыс. Имя нового обладателя раритетной композиции не раскрывается.
Знаменитая певица Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года. 48-летнюю артистку обнаружили в бессознательном состоянии в ванной одного из номеров отеля Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Прибывшие к месту ЧП врачи были вынуждены констатировать смерть звезды. Спустя три с половиной года из жизни ушла дочь звезды, 22-летняя Бобби Кристина Браун, тяжело переживавшая смерть матери.
Ранее компания Miramax подала в суд на Квентина Тарантино, узнав, что режиссер собирается продать в виде NFT-токен рукопись сценария со своими комментариями в аудиформате, а также семь сцен, которые не вошли в "Криминальное чтиво".
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