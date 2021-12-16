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Евросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на полгода


09:00
Евросоюз продлил экономические санкции против РФ еще на полгодаФото: kathimerini.gr

На состоявшемся в Брюсселе саммите решили еще на полгода продлить действие экономических секторальных ограничений, введенных ранее в отношении России.

Лидеры двадцати стран Евросоюза были едины во мнении по этому вопросу, передает ТАСС.

О принятом в Брюсселе решении объявил глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, срок действия экономических санкций против России продлевается еще на полгода.

Представитель ЕС призвал Москву к выполнению своей части сделки и напомнил о минских соглашениях. Мишель также добавил, что в случае агрессии в отношении Украины РФ будут ожидать некие "масштабные последствия". При этом конкретного ответа на вопрос, что именно могут предпринять в Евросоюзе при таком развитии событий, ранее глава Евросовета не давал, как и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Российские власти уже не раз указывали, что конфликт на территории Донбасса представляет собой исключительно внутриукраинскую проблему. Москва может выступать только в качестве посредника, наряду с ОБСЕ, Берлином и Парижем способствуя урегулированию обстановки в регионе в соответствием с минскими договоренностями.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах по отключению России от SWIFT. По словам министра, Киев призывает западных партнеров ускорить разработку санкций против Москвы. В интервью американскому каналу CNBC Кулеба пояснил, что в Европе сейчас разрабатывают пакет новых антироссийских ограничений, которые также будут включать в себя меры, связанные с торговлей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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