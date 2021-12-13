Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции

10:50

Фото: nvdaily.ru



Сотрудница одного из банков города Ачинска Красноярского края, подозреваемая в хищении в общей сложности более 20 млн рублей, сдалась полиции.



Как пишут российские СМИ, женщина отреагировала на просьбу ее матери, призывавшей дочь явиться в правоохранительные органы.



ЧП случилось на прошлой неделе, когда в полицию поступил сигнал о хищении из офиса финансовой организации крупной суммы. Как заявили представители банка, пропало 15 миллионов рублей, 49,2 тысячи евро и 49,5 тысячи долларов. Довольно быстро выяснилось, что к исчезновению денег может быть причастна кассир.



По факту происшествия следственные органы Красноярского края ранее уже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В тот же день в полицию обратилась мать подозреваемой и подала заявление об исчезновении дочери.



Как оказалось, укравшая 20 млн рублей жительница Ачинска сдалась полиции по просьбе матери. По данным ТАСС, женщина 1991 г.р. сама пришла в отделение.



Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что в рамках уголовного дела оперативные сотрудники начали отрабатывать родственные и иные связи кассирши. Беседуя с матерью подозреваемой, один из представителей уголовного розыска предположил, что в действительности мать знает, где находится ее дочь. Сотруднику МВД удалось провести еще один конструктивный разговор с женщиной, после чего она повлияла на дочь, убедив ее перестать скрываться.



Автор: Злата Богатова

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