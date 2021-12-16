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Группа россиян задержана при попытке прорваться в США из Мексики
16.12.2021 13:01
Фото: maximum.fm
В США пограничники открыли огонь, чтобы остановить две машины, на которых в страну пыталась прорваться группа людей из Мексики.
Предположительно, на американскую территорию стремились нелегально попасть восемнадцать граждан РФ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пограничного ведомства Соединенных Штатов.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, указано в официальном сообщении. По данным ведомства, в результате стрельбы никто не пострадал. При этом во время задержания два человека получили незначительные травмы.
Уточняется, что восемнадцать нелегалов, предположительно, россиян, пытались пересечь границу и попасть в Калифорнию на двух автомобилях. Водителей машин арестовали, в скором времени им могут предъявить обвинения в пособничестве незаконной миграции.
Американское ведомство сообщает, что в числе мигрантов было семь детей. Их сопровождали одиннадцать взрослых, которым от 21 до 53 лет.
Российские дипломаты уже начали выяснять обстоятельства случившегося, отметил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров. Представители консульства поддерживают постоянный контакт с соответствующими американскими структурами.
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