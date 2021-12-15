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Вирусолог Чумаков допустил искусственное происхождение омикрон-штамма
15.12.2021 18:37
Фото: biomiry.ru/
Выявленный в Южной Африке и распространяющийся сейчас по миру штамм коронавируса "омикрон" может иметь искусственное происхождение, полагает известный российский вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Эксперт поделился своим мнением в эфире "Радио Россия".
По словам ученого, возможно, кто-то принял решение "прекратить сейчас пандемию", т.к. настал момент для существенных перемен. Эти изменения, которые могут затронуть весь мир, произойдут "в ближайшие три-четыре месяца", заявил Петр Чумаков.
Вирусолог также напомнил о словах помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил, что не будет необходимости в МВФ. Подобные утверждения могут означать, "что долларовая система рухнет", предположил российский ученый. По мнению Чумакова, "кто-то решил прекратить пандемию", и вероятно этот именно тот, "кто, собственно, ее и запустил".
Чумаков также сделал акцент на количестве мутаций у нового штамма. Ученый подчеркнул, что некие специалисты могли собрать все уже известные варианты возбудителя, создав новую версию. Кроме того, они добавили в него "вставочку из трех аминокислот", характерных для сезонного коронавируса. Подобное вряд ли могло произойти при естественном изменении вируса, констатировал член-корреспондент РАН.
Затем этот "суперослабленный штамм" было решено "выпустить" на территории Африки, где достаточно велико количество людей, зараженных ВИЧ, добавил ученый.
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