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В Приамурье ребенок выжил при пожаре, унесшем жизни двух взрослых и двух детей
15.12.2021 10:01
Фото: amur.life
11-летний мальчик оказался единственным, кто смог покинуть загоревшийся частный дом в Амурской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Оставшиеся в жилых помещениях супруги и их двое детей погибли.
Трагедия случилась минувшей ночью в городе Шимановске. В момент возгорания в частном жилом доме находилась женщина 1992 г.р. и ее гражданский супруг, 1979 г.р., а также двое детей женщины. Двое взрослых, 11-летняя девочка и годовалый мальчик в результате пожара погибли.
Спастись смог, по данным местной прокуратуры, лишь 11-летний брат погибшей женщины. Сразу после ЧП мальчика доставили в больницу.
Правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия. Установлено, что семья в прошлом считалась благополучной, на профилактический учет в специализированные органы ее никогда не ставили. В прокуратуре пояснили, что мать выжившего ребенка работает вахтовым методом. Поэтому за мальчиком присматривала его старшая сестра, которая воспитывала дочь того же возраста.
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