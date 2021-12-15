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США вернули останки двух солдат, погибших на войне во Вьетнаме
15.12.2021 08:22
Фото: livejournal.com
Во вьетнамском городе Дананг прошла официальная церемония передачи Соединенным Штатам останков двух американских военнослужащих, которые погибших во время войны во Вьетнаме.
Мероприятие было уже 157-м по счету.
Церемония передачи останков погибших американских военнослужащих властям Соединенных Штатов была организована в Дананге 14 декабря, передают местные СМИ. Тела военных удалось найти во время поисковых экспедиций, проводившихся в джунглях летом и осенью этого года.
Принимавший участие в мероприятии заместитель посла США в Ханое от лица Вашингтона выразил вьетнамскому народу благодарность за оказание помощи в поисках останков погибших во время войны американцев.
Дипломат указал, что проведение таких экспедиций представляет важную часть двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере и создает основание для выстраивания в дальнейшем эффективного взаимодействия между Соединенными Штатами и Вьетнамом.
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