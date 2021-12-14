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В Кузбассе задержали главу холдинга, владеющего «Листвяжной»


07:54
В Кузбассе задержали главу холдинга, владеющего «Листвяжной»Фото: imag.one

Правоохранительные органы Кемеровской области минувшей ночью задержали совладельца и президента холдинга "Сибирский деловой союз" Михаила Федяева.

Кроме главы холдинга, которому принадлежит шахта "Листвяжная", в Кемерово были задержаны представители "СДС-Уголь", передает портал vse42.ru.

О задержании президента холдинга СДС Михаила Федяева, компания которого владеет кемеровской шахтой "Листвяжная", также сообщает "Интерфакс". Со ссылкой на собственный информированный источник агентство передает о том, что среди фигурантов оказался и генеральный директор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев вместе с техническим директором того же предприятия Антоном Якутовым. Что именно инкриминируют задержанным, пока не уточняется.

В рамках уголовного дела, которое возбудили по факту трагедии, унесшей жизни сорока шести шахтеров и пятерых горноспасателей, уже задержаны более пятидесяти человек. Никто из них, включая бывшего директора "Листвяжной" Сергея Махракова, пока не признает вину по инкриминируемым им преступлениям, сообщает агентство "Интерфакс".

Как сообщила накануне официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, в рамках продолжающегося расследования назначены и уже осуществляются более ста судмедэкспертиз, а также горнотехнические, компьютерно-технические, бухгалтерские и иные исследования.

ЧП на шахте "Листвяжная", которая находится на территории Беловского городского округа Кемеровской области, случилось 25 ноября. Поисковые работы были окончены 13 декабря, когда нашли и подняли на поверхность останки последнего из погибших.

Задымление случилось утром 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Жертвами трагедии в Кузбассе стал пятьдесят один человек, включая пятерых горноспасателей. Более шестидесяти горняков пострадали. По последним официальным данным, в угледобывающей шахте произошло два взрыва метана. Десятки шахтеров, предположительно, погибли еще при первом взрыве. Горноспасатели, направленные к месту ЧП, стали жертвами второго взрыва.

По версии следствия, авария произошла из-за взрыва метано-воздушной смеси. Арестованные ранее топ-менеджеры предприятия и двое чиновников Ростехнадзора обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которые повлекли за собой по неосторожности гибель более двух человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ) и преступной халатности, которая привела к гибели людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

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