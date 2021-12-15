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На Гаити 60 человек погибли при взрыве бензовоза
15.12.2021 05:02
Фото: nowthisviral.com
До шестидесяти человек возросло количество погибших в результате взрыва автомобиля с бензиновой цистерной, передают зарубежные СМИ.
Первоначально власти Гаити сообщили о гибели примерно сорока местных жителей.
Крупная авария случилась в городе Кап-Аитьен, расположенном в северной части Гаити, передает газета Le Nouvelliste. Уточненная информация о числе погибших приводится со ссылкой на заявление властей. Взрывная волна была такой силы, что оказались поврежденными более двадцати близлежащих зданий.
После случившегося на Гаити объявили трехдневный траур.
По данным местных правоохранителей, взрыв прогремел, когда у перевернувшегося бензовоза собрались десятки местных жителей, пытавшиеся налить из цистерны горючее.
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