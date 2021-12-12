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Путин высказался против связанных с QR-кодами ограничений под Новый год


17:43
Путин высказался против связанных с QR-кодами ограничений под Новый годФото: smi2.net

Ввод дополнительных ограничительных мер на транспорте, связанных с применением QR-кодов, может создать россиянам много сложностей в предпраздничный период, заявил глава РФ Владимир Путин. Президент высказался на эту тему во время совещания с правительством, передает ТАСС.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и глава Минтранспорта РФ Виталий Савельев выступили с предложением раньше ввести QR-коды на транспорте. Отреагировав на эту инициативу, Владимир Путин указал на проблемы, которые могут возникнуть у граждан в новогодний период при таком развитии событий. По словам президента, довольно сложно объявлять подобного рода ограничительные меры перед праздником.

Глава РФ также ознакомился с докладом вице-премьера Татьяны Голиковой, которая рассказала об ограничениях, связанных с использованием QR-кодов, вводимых властями других стран. В частности, она отметила временный характер таких действий, которые предпринимаются в ситуации, когда растет уровень заболеваемости коронавирусом.

Напомним, накануне Голикова сообщила, каким будет период действия сертификатов для граждан с антителами. По ее словам, россияне, о которых в базах данных есть сведения о положительном ПЦР-тесте в период с 1 января этого года, и имеющие антитела к коронавирусу, смогут оформить сертификат о перенесенном COVID-19, действующий в течение двенадцати месяцев.

Граждане, в прошлом не делавшие ПЦР-тесты и не обращавшиеся за медицинской помощью, которые считают, что они переболели коронавирусом, смогут сдать тест на антитела, подписав добровольное согласие на передачу результатов в базу Министерства здравоохранения. Они смогут рассчитывать на получение справки о перенесенном заболевании, которая будет действовать полгода.

Автор: Злата Богатова

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