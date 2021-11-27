|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Месси получил седьмой «Золотой мяч»
08:41
Фото: diastyle.ru
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси вновь получил "Золотой мяч", передает "Интерфакс".
34-летний спортсмен уже в седьмой раз был удостоен награды, которую вручают лучшему футболисту мира по версии France Football. Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоялась накануне в Париже.
Достижение Лионеля Месси, который уже в седьмой раз получает этот почетный приз, пока еще не имеет аналогов за весь период вручения спортивной награды. На втором месте - португальский футболист Криштиану Роналду, успевший накопить пять "Золотых мячей". Спортсмен, не попавший в пятерку финалистов, который в этом году претендовали на награду, не приехал на церемонию вручения, отмечают зарубежные СМИ.
Вместе с Лионелем Месси среди лучших футболистов на этот раз оказались полузащитник итальянской национальной команды и "Челси" Жоржиньо и форвард польской сборной и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.
Напомним, в минувшем августе Месси вышел из состава испанской "Барселоны", где провел всю карьеру на взрослом уровне, и оформил контракт с ПСЖ.
Приз "Золотой мяч" впервые присуждался в середине прошлого века: в 1956 году награду вручили англичанину Стэнли Мэтьюзу. Спустя семь лет "Золотой мяч" получил легендарный советский футболист Лев Яшин, он до сих пор остается единственным голкипером, удостоенным этой награды. Позднее приз вручался советским спортсменам Олегу Блохину (1975) и Игорю Беланову (1986).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|