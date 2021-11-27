Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Месси получил седьмой «Золотой мяч»

08:41

Фото: diastyle.ru



Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси вновь получил "Золотой мяч", передает "Интерфакс".



34-летний спортсмен уже в седьмой раз был удостоен награды, которую вручают лучшему футболисту мира по версии France Football. Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоялась накануне в Париже.



Достижение Лионеля Месси, который уже в седьмой раз получает этот почетный приз, пока еще не имеет аналогов за весь период вручения спортивной награды. На втором месте - португальский футболист Криштиану Роналду, успевший накопить пять "Золотых мячей". Спортсмен, не попавший в пятерку финалистов, который в этом году претендовали на награду, не приехал на церемонию вручения, отмечают зарубежные СМИ.



Вместе с Лионелем Месси среди лучших футболистов на этот раз оказались полузащитник итальянской национальной команды и "Челси" Жоржиньо и форвард польской сборной и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.



Напомним, в минувшем августе Месси вышел из состава испанской "Барселоны", где провел всю карьеру на взрослом уровне, и оформил контракт с ПСЖ.



Приз "Золотой мяч" впервые присуждался в середине прошлого века: в 1956 году награду вручили англичанину Стэнли Мэтьюзу. Спустя семь лет "Золотой мяч" получил легендарный советский футболист Лев Яшин, он до сих пор остается единственным голкипером, удостоенным этой награды. Позднее приз вручался советским спортсменам Олегу Блохину (1975) и Игорю Беланову (1986).



Автор: Злата Богатова

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