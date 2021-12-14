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В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим в Мексике соотечественникам
14.12.2021 15:04
Фото: objectiv.tv
Власти Гватемалы объявили о трехдневном национальном трауре в связи с трагическим происшествием в Мексике, где в дорожной аварии погибли более пятидесяти человек.
Большинство жертв ЧП являлись гватемальскими мигрантами, подтвердили ранее в правоохранительных органах Мексики.
Как передают зарубежные СМИ, президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил общенациональный траур, который будет длиться три дня. Правительство страны уже выразило глубокие соболезнования семьям погибших соотечественников и обратилось к согражданам с призывом "проявить солидарность и оплакать невосполнимую утрату".
Крупная авария произошла в минувший четверг, 9 декабря, на юге Мексики. По данным местных властей, следовавший с превышением скорости грузовик врезался в стену, а потом перевернулся. В тот момент в автомобиле находились десятки гватемальских мигрантов.
По последним официальным данным, жертвами аварии стали 55 человек, еще более ста получили ранения. Большинство погибших и пострадавших - выходцы из Гватемалы.
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