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В Башкирии два человека погибли при столкновении грузовиков
07:21
Фото: myseldon.com
Сегодня утром возле населенного пункта Алаторки в Иглинском районе Башкирии столкнулись два встречно идущих грузовика.
Жертвами ДТП стали два человека, передают местные СМИ со ссылкой на представителей регионального УГИБДД.
Как стало известно, смертельная авария случилась примерно в пять утра на 1497 километре трассы Самара - Уфа - Челябинск. Столкнулись два встречных грузовика, после удара они загорелись. После инцидента движение по этому участку дороги оказалось полностью блокировано. Прибывшие к месту происшествия полицейские разворачивают автотранспорт, организован объезд через село Иглино.
По данным УГИБДД, жертвами столкновения стали водитель одной из фур и пассажир, ехавший в другом грузовике.
В республиканском ГУ МЧС пояснили, что участниками смертельного ДТП стали машины Volvo и Mercedes, обе следовали с прицепом. В ведомстве рассказали, что погибли оба водителя, их личности сейчас устанавливаются. После аварии экстренно госпитализировали экспедитора одной из машин. Мужчину 1966 г.р. доставили в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 города Уфы с серьезными повреждениями. Состояние пациента медики назвали стабильно тяжелым.
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