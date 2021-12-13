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Состояние избитого сына актера Дрозда оценивается как тяжелое
03:13
Фото: inforeactor.ru
Сын российского киноактера Максима Дрозда получил серьезные повреждения головы и находится в больнице. Как пишут "Известия" и ряд других СМИ, молодой человек мог пострадать в результате драки, случившейся в центре Москвы. С тяжелыми травмами его доставили в реанимацию.
В медицинском учреждении у Егора Дрозда диагностировали тяжелые травмы, включая перелом костей свода и основания черепа и ушиб головного мозга.
Актер Максим Дрозд ранее рассказал об экстренной госпитализации сына, не уточняя подробностей. В своем Instagram артист лишь пояснил, что состояние Егора врачи считают тяжелым, и поэтому попросил подписчиков помолиться за него.
По факту инцидента уже возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Москвы. Уточняется, что ЧП случилось ранним утром минувшей субботы, 11 декабря. Неизвестный нанес пострадавшему несколько ударов по голове, после чего тот упал, стукнувшись о тротуар.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о нетрезвом молодом человеке 2001 г.р., который был доставлен в медицинское учреждение с повреждением головы и многочисленными гематомами.
53-летний актер театра и кино Максим Дрозд получил известность после съемок в таких фильмах как "Адмиралъ", сериалах "Ликвидация", "По законам военного времени" и многих других.
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