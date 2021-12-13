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В России выявили 106 сторонников украинской неонацистской группировки
13.12.2021 14:05
Фото: rbk.ru
Силами Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были выявлены и задержаны более ста неонацистов-сторонников украинской группировки "М.К.У.", которые готовили террористические атаки и массовые убийства. Среди подозреваемых - несколько администраторов интернет-сообществ, в которых осуществлялась пропаганда экстремистских идей и публиковались призывы к разного рода насильственным действиям.
Участники созданной украинским гражданином Егором Красновым 2000 г.р. группировка "М.К.У." занимались пропагандой экстремистской идеологии и публиковали призывы к совершению насильственных акций, указано в сообщении ФСБ. Краснов, действующий под покровительством украинских спецслужб, отдавал указания задержанным администраторам интернет-сообществ.
Среди задержанных - двое подозреваемых в подготовке вооруженных нападений на учебные организации, передает RT. Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия осуществлялись сотрудниками ФСБ совместно с представителями МВД и СКР на территории тридцати семи российских регионов.
На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали на территории Ярославской области 16-летнего юношу, изготавливавшего взрывчатые вещества. По имеющимся данным, студент одного из средних специальных учебных заведений намеревался совершить акции с целью дестабилизации политической ситуации. О задержанном подростке известно, что он является гражданином РФ 2005 г.р. и разделяет идеологию анархизма. Установлено также, что студент состоял в "закрытых" телеграм-чатах, объединявших "радикально настроенных граждан", пояснили представители ФСБ.
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