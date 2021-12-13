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В Кентукки на свечной фабрике погибли 8 человек, еще 8 пропали
13.12.2021 10:36
Фото: tportal.hr
В американском штате Кентукки во время недавнего торнадо погибли по меньшей мере восемь работников свечной фабрики, столько же сотрудников числятся пропавшими без вести, передает Reuters.
По последним официальным данным, по всему штату жертвами стихии стали более восьмидесяти человек.
Как стало известно, в числе разрушенных из-за торнадо зданий оказалась местная фабрика по производству свечей. В момент ЧП на предприятии, расположенном в городе Мэйфилд, находилось около 110 человек. Первоначально американские СМИ начали распространять информацию о более чем 70 жертвах непогоды. К счастью, эти сведения не подтвердились.
Как заявили в администрации фабрики, в результате обрушения конструкций погибли как минимум восемь человек, столько же числятся сейчас пропавшими без вести. Сотрудники экстренных служб при активном участии волонтеров продолжают разбор завалов на территории предприятия.
Накануне вечером губернатор штата Кентукки Энди Бешир подтвердил гибель более восьмидесяти жителей региона. Количество пострадавших, как и объем нанесенный инфраструктуре повреждений, лишь предстоит установить.
Наибольший удар пришелся по городу Мэйфилд, многие улицы которого практически превратились в руины. Полностью разрушены административные здания, включая участок полиции, значительное число жилых домов.
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