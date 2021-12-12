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Юноша, принесший взрывное устройство в монастырь в Серпухове, погиб
10:01
Фото: news7days.ru
Скончался один из пострадавших в результате ЧП, случившегося в женском монастыре в Серпухове, передает "Интерфакс".
По предварительным данным, от полученных травм погиб юноша, который мог устроить взрыв, сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.
ЧП случилось сегодня утром, когда на территорию монастыря проник молодой человек с самодельным взрывным устройством. Первоначально сообщалось о двух пострадавших, одного из которых доставили в больницу с тяжелыми ранениями конечностей.
Согласно уточненной информации, в результате инцидента пострадали по меньшей мере шесть детей. Всем им сейчас оказывают помощь медики.
По данным ТАСС, молодой человек, возможно причастный к взрыву, в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при Серпуховском женском монастыре. Мотивом нападения, предположительно, могла стать личная неприязнь погибшего юноши к монахиням этой обители и педагогам, работающим в школе.
Как уточняет агентство "Интерфакс", в период учебы юноша становился объектом т.н. буллинга.
К месту происшествия ранее прибыли прокурор Подмосковья Сергей Забатурин и и.о. Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.
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