Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ВОЗ: омикрон-штамм выявлен в 63 странах

05:03

Фото: kapital.kz



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), омикрон-штамм имеет некоторые преимущества перед штаммом "дельта".



При этом пока еще нет никаких официально подтвержденных доказательств эффективности имеющихся вакцин против этого вида возбудителя, передает ТАСС.



Можно говорить о некотором "снижении эффективности вакцин" с точки зрения уровня инфицирования и распространения нового штамма, заявили представители ВОЗ. Предположительно, разработанные и применяемые профилактические средства хуже обеспечивают защиту от этого варианта коронавируса в сравнении с более ранними мутациями.



Выводы ВОЗ основаны на "ограниченных сведениях", которые удалось собрать к этому времени. В частности, есть основания полагать, что омикрон-штамм быстрее, чем дельта-вариант, распространяется в государствах Южной Африки, где ранее было достаточно низким циркулирование "дельты".



Кроме того, новый вариант возбудителя быстрее, чем "дельта", распространяется в некоторых других странах. В частности, такая ситуация складывается в Великобритании, где было выше количество случаев заражения "дельтой", указано в информационном бюллетене ВОЗ.



По данным ВОЗ, на 9 декабря случаи инфицирования новым штаммом коронавируса зафиксированы уже на территории 63 государств.



В минувшем ноябре на территории ЮАР зафиксировали новый штамм B.1.1.529, впоследствии получивший название "омикрон". Ученые выяснили, что возбудитель отличается от уже известных увеличенным количеством мутаций. В конце ноября в ВОЗ заявили, что этот вариант коронавируса может вызывать беспокойство.



Ранее появились сведения о том, что Минздрав РФ намерен обновить перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Как утверждают врачи, причин для подобного в списке содержится немного. Вместе с тем, уже к середине декабря российское Министерство здравоохранения собирается скорректировать список оснований для медотвода.



Автор: Злата Богатова

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