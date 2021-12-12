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ВОЗ: омикрон-штамм выявлен в 63 странах


05:03
ВОЗ: омикрон-штамм выявлен в 63 странахФото: kapital.kz

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), омикрон-штамм имеет некоторые преимущества перед штаммом "дельта".

При этом пока еще нет никаких официально подтвержденных доказательств эффективности имеющихся вакцин против этого вида возбудителя, передает ТАСС.

Можно говорить о некотором "снижении эффективности вакцин" с точки зрения уровня инфицирования и распространения нового штамма, заявили представители ВОЗ. Предположительно, разработанные и применяемые профилактические средства хуже обеспечивают защиту от этого варианта коронавируса в сравнении с более ранними мутациями.

Выводы ВОЗ основаны на "ограниченных сведениях", которые удалось собрать к этому времени. В частности, есть основания полагать, что омикрон-штамм быстрее, чем дельта-вариант, распространяется в государствах Южной Африки, где ранее было достаточно низким циркулирование "дельты".

Кроме того, новый вариант возбудителя быстрее, чем "дельта", распространяется в некоторых других странах. В частности, такая ситуация складывается в Великобритании, где было выше количество случаев заражения "дельтой", указано в информационном бюллетене ВОЗ.

По данным ВОЗ, на 9 декабря случаи инфицирования новым штаммом коронавируса зафиксированы уже на территории 63 государств.

В минувшем ноябре на территории ЮАР зафиксировали новый штамм B.1.1.529, впоследствии получивший название "омикрон". Ученые выяснили, что возбудитель отличается от уже известных увеличенным количеством мутаций. В конце ноября в ВОЗ заявили, что этот вариант коронавируса может вызывать беспокойство.

Ранее появились сведения о том, что Минздрав РФ намерен обновить перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Как утверждают врачи, причин для подобного в списке содержится немного. Вместе с тем, уже к середине декабря российское Министерство здравоохранения собирается скорректировать список оснований для медотвода.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 330

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