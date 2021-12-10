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В Армении задержаны вернувшиеся из плена военные
10.12.2021 13:25
Фото: vk.com
В Армении в рамках уголовных дел задержали пятерых военнослужащих, которые попали в плен, а потом были возвращены азербайджанской стороной.
Как передает портал Yerevan. Today со ссылкой на представителей Следственного комитета Армении, военных обвиняют в нарушении порядка несения боевой службы.
Предполагается, что в ближайшее время суд вынесет решение об избрании меры пресечения в отношении задержанных. Следствие ходатайствует об аресте военнослужащих.
О подозреваемых известно, что они ранее оказались в группе пленных, вернувшихся в Армению 4 декабря при содействии российских миротворцев. Военнослужащие оказались в плену у ВС Азербайджана во время очередного обострения ситуации на границе, наблюдавшегося в середине минувшего ноября.
Не так давно среди пользователей армянского сегмента интернета начали распространяться видеокадры с заявлением спикера парламента страны Алена Симоняна. На этой записи он называет диверсантами военных, попавших в плен. Появившиеся в Сети материалы вызвали большой резонанс. Родственники пленных начали проводить акции протеста. Выходя на улицы Еревана, они требовали разъяснений от главы парламента.
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